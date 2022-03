Yemen: portavoce coalizione saudita denuncia abusi su donne Usa sequestrate da ribelli Houthi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’operazione congiunta per liberare le due cittadine statunitensi di origini yemenite avviene in un momento di particolare gelo nelle relazioni tra Arabia Saudita, Emirati e Stati Uniti. I due Paesi del Golfo accusano gli Stati Uniti di non aver agito con tempestività nel proteggere i due Paesi alleati dai continui attacchi dei ribelli sciiti Houthi sostenuti dall’Iran che di recente hanno intensificato gli attacchi con droni e missili balistici sulle città meridionali saudite e sulla stessa capitale emiratina Abu Dhabi. Il presidente Joe Biden ha dichiarato il mese scorso che gli Stati Uniti stavano valutando la possibilità di inserire nuovamente i leader Houthi il movimento Ansar Allah nella lista dei gruppi terroristici. Tuttavia, i gruppi per i diritti umani e le organizzazioni umanitarie hanno messo in guardia dall'inserire nella lista nera gli Houthi, affermando che una tale mossa peggiorerebbe la crisi umanitaria in Yemen dove milioni di persone affrontano fame e la povertà sempre maggiori in una guerra civile che è in corso dalla seconda metà del 2014. La posizione degli Stati Uniti nei confronti della crisi in Yemen ha spinto Arabia Saudita ed Emirati a mantenere una posizione di fatto neutrale nei confronti della crisi tra Russia e Ucraina, mantenendo la loro cooperazione con Mosca nell’ambito dell’alleanza Opec+ nata nel 2016 per regolare il mercato petrolifero dalle eccessive fluttuazioni di mercato. (segue) (Res)