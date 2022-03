Yemen: portavoce coalizione saudita denuncia abusi su donne Usa sequestrate da ribelli Houthi (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo indiscrezioni della stampa statunitense la Casa Bianca avrebbe tentato lo scorso 8 marzo, senza successo, di organizzare colloqui telefonici tra il presidente Joe Biden e i leader di fatto di Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti - i principi della corona Mohammed bin Salman e Sheikh Mohammed bin Zayed al Nahyan - per tentare di convincere i due Paesi arabi a prestare il loro aiuto agli sforzi di contenimento dei prezzi globali del petrolio. Secondo il quotidiano Usa “Wall Street Journal”, la Casa Bianca "aveva aspettative per un colloquio telefonico, ma non è avvenuto". Biden ha tenuto un colloquio con il re saudita Salman lo scorso 9 febbraio; il ministero degli Esteri degli Emirati, invece, ha annunciato che il colloquio tra il presidente Usa e Mohammed bin Zayed verrà ricalendarizzato. (segue) (Res)