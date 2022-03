Atlantia: nel 2022 ricavi in aumento del 22 per cento a 6,3 miliardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ricavi operativi di Atlantia del 2021 sono pari a 6,391 miliardi di euro con un incremento di 1,131 miliardi di euro (+22 per cento) rispetto al 2020 (5,260 miliardi di euro). Lo riferisce un comunicato della stessa società, secondo cui il 2021 si chiude con un Ebitda pari a 4 miliardi di euro, in crescita di 1 miliardo di euro (+31 per cento) rispetto al 2020, beneficiando soprattutto dell’andamento del traffico autostradale (+21 per cento). (Rin)