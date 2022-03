Arabia Saudita: ministero Energia condanna attacco droni contro raffineria a Riad

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell’Energia dell’Arabia Saudita ha condannato un attacco condotto con droni contro la raffineria di petrolio della capitale Riad. Lo rende noto il quotidiano saudita “Arab News”, secondo il quale l’attacco, avvenuto questa mattina alle 4:40 (ora locale), ha causato un piccolo incendio senza provocare morti o feriti. Il ministero ha riferito che l’attacco non ha messo in pericolo la fornitura di petrolio. Al momento non sono noti ulteriori dettagli. (Res)