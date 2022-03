Romania-Usa: vicepresidente Harris oggi a Bucarest, incontri con Iohannis e premier Ciuca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vicepresidente degli Stati Uniti, Kamala Harris, arriva oggi a Bucarest nella sua prima visita in Romania da quando ha assunto l'incarico. Harris incontrerà al Palazzo Cotroceni il presidente Klaus Iohannis. All'incontro parteciperà anche il premier Nicolae Ciuca, come ha annunciato il governo di Bucarest in un comunicato. Iohannis e il vicepresidente degli Stati Uniti terranno colloqui di persona e ufficiali, al termine dei quali rilasceranno dichiarazioni alla stampa. Ieri, prima di partecipare alla riunione informale del Consiglio europeo a Versailles, il presidente Iohannis ha detto che avrebbe discusso con Harris della posizione della Nato sul fianco orientale, del Gruppo di battaglia alleato che sarà ospitato dalla Romania e dei soldati Usa che sono arrivati nel Paese. (segue) (Rob)