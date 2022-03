Atlantia: traffico autostradale nel 2021 in aumento del 21 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il traffico autostradale di Atlantia nel 2021 ha registrato una crescita del 21 per cento, con recupero in tutti i paesi (-4 per cento rispetto al 2019). Lo riferisce la stessa società cha ha approvato la relazione annuale integrata 2021. Secondo la nota, in considerazione dei dati di traffico dei primi due mesi del 2022 (+2 per cento per il comparto autostradale e -56 per cento per il comparto aeroportuale rispetto ai valori del 2019, che continua a risentire degli impatti della pandemia da Covid-19) e assumendo che nel prosieguo dell’anno non vi siano misure restrittive di rilievo alla mobilità, si prevedono volumi di traffico autostradale in crescita di circa il 4 per cento e di traffico aeroportuale in diminuzione di circa il 40 per cento sempre rispetto al 2019. (Rin)