Corea del Nord: Pyongyang collauda missile balistico intercontinentale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corea del Nord ha effettuato il collaudo di un missile balistico intercontinentale. Lo ha denunciato ieri il governo degli Stati Uniti, a seguito di valutazioni e verifiche effettuate in collaborazione con le autorità di Giappone e Corea del Sud. Un funzionario della Casa Bianca ha definito il test di lancio una "grave escalation" della tensione nella Penisola coreana. "Dopo attenta analisi, il governo degli Stati Uniti ha concluso che due test balistici condotti dalla Repubblica Popolare Democratica di Corea (...) hanno coinvolto un missile balistico intercontinentale di concezione relativamente nuova in corso di sviluppo" in quel Paese, ha riferito il funzionario menzionato dall'agenzia di stampa "Kyodo", riferendosi ai lanci effettuati da Pyongyang il 26 febbraio e il 5 marzo scorsi. Il funzionario ha anticipato iniziative da parte del governo statunitense per ostacolare un ulteriore avanzamento dei programmi di armamenti di Pyongyang, pur ribadendo l'apertura di Washington al dialogo sulla denuclearizzazione. (segue) (Nys)