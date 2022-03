Usa: aiuti Covid, dipartimento di Giustizia svela frodi per 8 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha svelato una vasta rete di presunte attività fraudolente e criminali che si sarebbero avvalse di oltre 8 miliardi di dollari parte degli aiuti stanziati dal governo federale Usa in risposta alla pandemia di Covid-19. Lo scrive il quotidiano "The Hill", secondo cui il dipartimento ha risposto "nominando immediatamente un nuovo direttore specificatamente incaricato del contrasto alle frodi nel contesto del coronavirus". La nomina è stata assegnata al viceprocuratore generale Kevin Chambers, che "Intende concentrarsi sulle attività criminali su larga scala e sugli attori stranieri che hanno tentato di trarre profitto a spese del popolo americano". L'annuncio segue la promessa formulata dal presidente Joe Biden durante il discorso sullo Stato dell'Unione di perseguire "i criminali che hanno rubato miliardi di dollari di contributo per il sostegno alle piccole imprese e a milioni di americani". (Nys)