Giappone-Corea del Sud: primo colloquio tra Kishida e il presidente eletto Yoon

- Il primo ministro del Giappone, Fumio Kishida, e il presidente eletto della Corea del Sud, Yoon Suk-yeol, hanno concordato di lavorare al rafforzamento delle relazioni bilaterali danneggiate dalle dispute storiche tra i due Paesi, in occasione del primo colloquio telefonico intercorso tra i due leader oggi, 11 marzo. Kishida e Yoon hanno auspicato di poter organizzare quanto prima un primo faccia a faccia, e si sono impegnati a coordinare più efficacemente la loro risposta alla minaccia posta dal programma nucleare della corea del Nord. Yoon ha promesso collaborazione al Giappone per risolvere la questione dei cittadini giapponesi vittime dei rapimenti di Stato nordcoreani tra gli anni Settanta e Ottanta del secolo scorso. "Giappone e Corea del Sud sono vicini importanti, e sane relazioni bilaterali sono essenziali per proteggere l'ordine internazionale basato sulle regole e garantire la pace, la stabilità e la prosperità nella regione", ha detto Kishida nel corso del colloquio telefonico, durato circa 15 minuti. (segue) (Git)