Giappone-Corea del Sud: primo colloquio tra Kishida e il presidente eletto Yoon (2)

- All'indomani delle elezioni presidenziali in Corea del Sud si delineano con maggiore chiarezza gli indirizzi fondamentali che caratterizzeranno la politica estera del conservatore Yoon Suk-yeol, ex procuratore eletto capo dello Stato. il presidente eletto, che si insedierà alla Casa Blu il prossimo 10 maggio, si presenta come promotore di una politica di parziale smarcamento dall'equilibrio strategico del suo predecessore democratico, Moon Jae-in, e di più deciso allineamento alle priorità regionali degli Stati Uniti, anche attraverso una maggiore apertura al dialogo col Giappone e ad una interlocuzione più ferma con la Corea del Nord. Il primo leader internazionale a contattare Yoon dopo le elezioni è stato proprio il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, che durante un colloquio telefonico nelle prime ore di oggi ha voluto sottolineare la solidità dell'alleanza tra i rispettivi Paesi. Secondo una nota della Casa Bianca, i due interlocutori hanno "affermato la solidità dell'alleanza tra Usa e Repubblica di Corea, che costituisce un fulcro per la pace, la sicurezza e la prosperità nell'Indo-Pacifico". Spicca nella nota ufficiale proprio il riferimento all'Indo-Pacifico, espressione geografica della strategia regionale di Stati Uniti, Giappone e India tesa al contenimento dell'ascesa della Cina, e cui la Corea del Sud del presidente uscente Moon non ha mai formalmente aderito. Biden "ha evidenziato l'impegno degli Stati Uniti a difendere la Repubblica di Corea e si è detto pronto a lavorare assieme per approfondire la cooperazione su sfide globali chiave, inclusi il mutamento climatico, la pandemia di Covid-19 e le catene di fornitura", così come il programma nucleare della Corea del Nord. (segue) (Git)