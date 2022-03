Giappone-Corea del Sud: primo colloquio tra Kishida e il presidente eletto Yoon (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Proprio sul fronte delle relazioni con Pyongyang e della denuclearizzazione della Penisola coreana, Yoon si è fatto promotore di un "riequilibrio" rispetto all'apertura incondizionata di Moon, accusato dal presidente eletto di aver impostato il confronto con la Corea del Nord su un piano di subalternità. Yoon ha proposto nelle scorse settimane la costituzione di un ufficio diplomatico trilaterale, che includa permanentemente gli Stati Uniti nel dialogo per la normalizzazione delle relazioni inter-coreane. Il presidente neoeletto ha proposto come sito per il nuovo ufficio il villaggio di Panmunjom, lungo il confine demilitarizzato tra le due Coree, oppure Washington. Ad oggi né la Corea del Sud né gli Stati Uniti hanno relazioni diplomatiche formali con la Corea del Nord. Dopo la distruzione da parte del Nord dell'ufficio di collegamento inter-coreano, nel 2020, l'interlocuzione diretta tra le due Coree prosegue in forma limitata attraverso la linea di demarcazione militare, che dalla fine della Guerra di Corea, nel 1953, segna il confine di fatto tra i due Paesi. (segue) (Git)