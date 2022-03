Giappone-Corea del Sud: primo colloquio tra Kishida e il presidente eletto Yoon (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il presidente sudcoreano eletto, formalizzare una cornice di dialogo trilaterale consentirebbe alle parti coinvolte di incontrarsi con maggiore regolarità, e non "di quando in quando, in occasioni isolate come è avvenuto sino ad ora". Yoon ha posto l'accento sull'opportunità, a suo dire, di limitare il nuovo formato di dialogo multilaterale a soli tre attori, anziché estenderlo anche a Cina, Giappone e Russia, come nei "colloqui a sei" sul nucleare nordcoreano naufragati nel 2009. "Una volta che tre soggetti abbiano concordato un piano di denuclearizzazione effettiva, sarà possibile estendere i colloqui a quattro o sei parti. (A quel punto) si tratterebbe solo di ottenere l'approvazione internazionale a progressi che avremmo già conseguito", ha spiegato a tale proposito il leader conservatore sudcoreano alla vigilia delle elezioni di ieri. (segue) (Git)