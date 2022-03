Giappone-Corea del Sud: primo colloquio tra Kishida e il presidente eletto Yoon (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le complicate relazioni bilaterali con il Giappone potrebbero rappresentare uno dei principali elementi di rottura della politica estera sudcoreana rispetto ai cinque anni appena trascorsi. Negli ultimi anni l'enfasi posta dall'amministrazione democratica uscente sulle dispute di carattere storico con il Giappone ha causato un progressivo raffreddamento delle relazioni tra i due vicini asiatici, con conseguenze negative anche sul fronte degli scambi commerciali. Sotto la guida di Moon, Seul ha disconosciuto alcuni dei termini dell'accordo che nel 1965 ha normalizzato le relazioni bilaterali, riaprendo le dispute relative alle compensazioni per i danni arrecati dal Giappone durante l'occupazione coloniale e la Seconda guerra mondiale. Nelle scorse settimane, Yoon ha duramente contestato il suo predecessore per lo stato delle relazioni tra Seul e Tokyo: "Credo che l'attuale amministrazione non attui praticamente alcuna diplomazia nei confronti del Giappone", ha accusato il presidente eletto. "Le comunicazioni con il ministero degli Esteri giapponese sono praticamente inesistenti". (segue) (Git)