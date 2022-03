Giappone-Corea del Sud: primo colloquio tra Kishida e il presidente eletto Yoon (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come il suo avversario socialdemocratico alle elezioni di ieri, Lee Nak-yon, il neoeletto Yoon si è espresso con estrema cautela in merito alle relazioni con la Cina, che costituisce un partner commerciale essenziale per la Corea del Sud ma anche una questione sempre più problematica sul fronte della sicurezza e degli equilibri regionali. Proprio dai dibattiti elettorali col suo avversario, specie in merito alla spinosa questione delle batterie di difesa missilistica statunitensi "Thaad" schierate sul territorio sudcoreano, emerge però la volontà del presidente neoeletto di riposizionare Seul in una posizione di più esplicito allineamento alle priorità strategiche regionali degli Stati Uniti, prima tra tutte il contenimento dell'ascesa della Cina. Yoon ha affermato in particolare che la che la cosiddetta politica dei "tre no", formulata dal presidente uscente Moon come rassicurazione nei confronti dell'omologo cinese Xi Jinping, non ha alcuna consistenza formale. (segue) (Git)