Giappone-Corea del Sud: primo colloquio tra Kishida e il presidente eletto Yoon (9)

- Tale politica afferma nello specifico che la Corea del Sud non istituirà alleanze difensive formali col Giappone, non aderirà a programmi di difesa missilistica degli Stati Uniti e non amplierà la presenza sul suo territorio delle batterie antimissile statunitensi Thaad. Prima delle elezioni Yoon non ha escluso in linea di principio che la Corea del Sud possa aderire in futuro alla rete di condivisione dell'intelligence "Five Eyes" e persino al Quad, il nuovo forum regionale di cooperazione per la sicurezza che include Usa, Giappone, India e Australia. Yoon si è detto invece convinto che Seul non necessiti del deterrente strategico per sottomarini che gli Stati Uniti si sono impegnati a fornire all'Australia tramite il programma Aukus. In termini più ampi, il presidente eletto ha argomentato che le relazioni globali sudcoreane debbano riequilibrarsi lungo due assi distinti: un primo asse che colleghi Corea del Sud, Giappone e Stati Uniti; e un secondo asse, attinente soprattutto allo sviluppo economico e commerciale, che invece includa Corea del Sud, Cina e Giappone. (Git)