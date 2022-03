Giappone: commemorato l'11mo anniversario del disastro di Fukushima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Giappone ha commemorato oggi il disastro di Fukushima, causato 11 anni fa da un violento terremoto e da uno tsunami che hanno innescato un gravissimo incidente nucleare nel nord-est del Paese, e la morte di oltre 15.900 persone. Quello di Fukushima è stato il peggiore disastro subito dal Giappone dal Secondo dopoguerra. Negli ultimi 11 anni le infrastrutture nella regione colpita sono state perlopiù ricostruite, ma circa 38mila persone sfollate dal disastro non hanno più fatto ritorno alle loro case. Quest'anno il governo giapponese ha deciso di non organizzare un evento commemorativo nazionale, ma il primo ministro Fumio Kishida ha preso parte a una cerimonia organizzata dalla prefettura di Fukushima. "Continueremo a lavorare assieme nella convinzione che non possa esserci una rivitalizzazione del Giappone senza la ricostruzione del Tohoku", ha dichiarato oggi il ministro per la Ricostruzione, Kosabu Nishime. (Git)