Usa-Russia: ambasciata Washington, fermare "attività estremiste" di Meta contro i russi

- Le autorità degli Stati Uniti fermino le "attività estremiste" della società Meta, che ha consentito ai social network Facebook e Instagram di pubblicare appelli alla violenza contro la leadership e l'esercito russi. Lo si legge in un comunicato pubblicato dall'ambasciata russa negli Stati Uniti questa mattina. Nella nota, la missione diplomatica esprime indignazione per la "politica aggressiva e criminale" di Meta, che ha portato all'incitamento all'odio e all'inimicizia nei confronti dei russi. "Le azioni della società sono l'ennesima prova di una guerra dell'informazione senza regole dichiarata al nostro Paese. Chiediamo alle autorità statunitensi di fermare le attività estremiste di Meta e di adottare misure per assicurare i colpevoli alla giustizia", afferma l'ambasciata. (segue) (Nys)