Usa-Russia: Washington, Ue e G7 verso revoca dello status di "nazione più favorita"

- Gli Stati Uniti, l'Unione europea e gli altri Paesi membri del Gruppo dei 7 (G7) annunceranno oggi la revoca alla Russia dello status di "nazione più favorita", segnando così la fine di fatto degli ordinari scambi commerciali con quel Paese. Lo riferiscono fonti governative citate dalla stampa Usa, secondo cui il presidente Usa Joe Biden darà l'annuncio alle ore 10.15 di oggi (16.15 in Italia). La Casa Bianca ha anticipato nelle scorse ore l'annuncio da parte del presidente di "ulteriori azioni tese a porre la Russia di fronte alle sue responsabilità per la guerra non provocata e ingiustificata contro l'Ucraina". Privare la Russia dello status di "nazione più favorita" aprirà la strada all'imposizione di dazi su una vasta gamma di beni e servizi esportati dalla Russia, intensificando ulteriormente la pressione economica su Mosca, che secondo le fonti Usa è già alle prese con una "profonda recessione". Le fonti hanno precisato che la revoca dello status, che comporta l'impegno reciproco a garantire le migliori condizioni commerciali possibili, andrà ratificato singolarmente da ogni singolo Stato. (Nys)