Usa-Filippine: firmato memorandum d'intesa su nucleare civile e rafforzamento relazioni (2)

- “Gli Stati Uniti e le Filippine hanno un'alleanza duratura e mantengono una cooperazione di lunga data nei settori della sicurezza, dell'energia, del commercio e della non proliferazione. L'approfondimento della nostra cooperazione nel campo dell'energia nucleare, della scienza e della tecnologia ha il potenziale per dare un contributo significativo ai nostri obiettivi condivisi di energia pulita, sviluppo agricolo, disponibilità di acqua pulita, cure mediche e altro ancora. La nostra cooperazione nucleare si basa su un forte regime di non proliferazione e sul fermo impegno delle Filippine a favore della non proliferazione”, conclude il comunicato di Washington. (Nys)