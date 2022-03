© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La spesa delle famiglie giapponesi è aumentata del 6,9 per cento annuo in termini reali nel mese di gennaio, a seguito della brusca battuta d'arresto registrata nel 2021 per effetto dello stato di emergenza pandemica. Lo certificano i dati ufficiali pubblicati dal governo del Giappone oggi, 11 marzo. La spesa media delle famiglie di due o più persone è ammontata a 287.801 yen (2.480 dollari). (segue) (Git)