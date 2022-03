Ucraina: Oms sollecita Kiev a distruggere agenti patogeni nei laboratori biologici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha sollecitato il governo dell'Ucraina a distruggere gli "agenti patogeni ad alto rischio" stoccati presso i laboratori di ricerca biologica del Paese, nel timore che potenziali fuoriuscite causate dal conflitto nel Paese possano causare malattie e infezioni. L'Oms ha riferito di aver collaborato con laboratori biosanitari ucraini per diversi anni nel tentativo di promuovere pratiche di sicurezza tese a prevenire "il rilascio deliberato o accidentale di agenti patogeni". Nell'ambito di questa collaborazione, l'Oms ha sollecitato con forza il ministero della Salute ucraino e alle altre autorità competenti a "distruggere gli agenti patogeni ad alto rischio per prevenire il rischio di fuoriuscite". L'Oms non ha fornito indicazioni precise in merito alla tipologia e alla quantità di agenti patogeni stoccati presso i laboratori, e non ha precisato se le autorità ucraine abbiano dato seguito alle raccomandazioni. (segue) (Nys)