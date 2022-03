Argentina: accordo con Fmi, avviato dibattito alla Camera (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In caso di approvazione la legge passerà al Senato in seconda lettura. La stessa maggioranza del Frente de Todos (Fdt) di fatto non sembra essere compatta attorno al programma presentato dal ministro dell'Economia Guzman. Maximo, figlio della vice presidente Cristina Kirchner e rappresentante del gruppo parlamentare più numeroso in parlamento, si era dimesso dalla guida del gruppo parlamentare della maggioranza affermando che "sarebbe più che sbagliato aggrapparsi alla presidenza del gruppo quando non si condivide una scelta così centrale in termini del suo impatto nel presente e nel futuro". L'assenza del leader della corrente kirchnerista pone seri interrogativi su quale sarà la posizione di questo gruppo al momento di votare l'accordo. (segue) (Abu)