Marocco: prevista trasferta in Italia di 25 imam e docenti durante il Ramadan

- E’ stata agevolata la trasferta in Italia di 25 imam e docenti durante il Ramadan, il nono mese del calendario lunare islamico che quest’anno cade dal 2 aprile al 2 maggio, per l’assistenza spirituale ai marocchini. E’ quanto emerge dall’incontro tenuto oggi tra l’ambasciatore d’Italia a Rabat, Armando Barucco, e il presidente della Fondazione Hassan II per i marocchini residenti all’estero, Omar Azziman. Lo ha reso noto la rappresentanza diplomatica italiana in Marocco via Twitter. (Res)