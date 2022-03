Ucraina: Di Maio, "notizie strazianti, in Turchia ribadito urgenza tregua"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nova è un punto di riferimento essenziale nel panorama giornalistico italiano per conoscere – ma soprattutto per capire – politica estera e dinamiche internazionali" Luigi Di Maio

Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

18 ottobre 2021

- Italia e Turchia agiranno in maniera coordinata e compatta per raggiungere una tregua umanitaria in Ucraina. Lo ha detto oggi il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, in un post su Facebook. "Ne ho discusso questa sera in Turchia con il mio omologo (turco, Mevlut) Cavusoglu. Ora la priorità è mettere in salvo bambini, donne, intere famiglie ucraine che fuggono dalle bombe russe", ha detto Di Maio, spiegando di aver incontrato insieme a Cavusoglu anche Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, ministro degli Esteri del Qatar. "Le ultime notizie sono strazianti: secondo le autorità ucraine, negli ultimi giorni a Mariupol sono stati raccolti 1.207 corpi dalle strade e in Ucraina sono morti 71 bambini dall'inizio della guerra. L'Oms parla di 24 attacchi a strutture sanitarie ucraine dal 24 febbraio. Continuiamo ad agire in stretto coordinamento con tutti gli attori internazionali per raggiungere il cessate il fuoco, non possiamo arretrare", ha detto ancora Di Maio. "Ne parlerò domani, a margine dell'Antalya Diplomacy Forum, anche con l’Alto commissario Onuper i Rifugiati Filippo Grandi e con il presidente del Comitato Internazionale della Croce Rossa, Peter Maurer. Massimo impegno, questa guerra va fermata", ha concluso il capo della diplomazia italiana.(Res)