"Agenzia Nova festeggia i suoi primi 20 anni e a nome della Regione Lazio desidero rivolgere i miei auguri al suo direttore e a tutti i giornalisti, operatori e tecnici" Nicola Zingaretti

Presidente della Regione Lazio, già Segretario del Partito Democratico

20 luglio 2021

- REGIONE LAZIO- Il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, e il Vicepresidente, Daniele Leodori, illustrano l'Accordo firmato con le sigle sindacali Cgil, Cisl e Uil sulle risorse messe a disposizione dalla Regione Lazio per incrementare il 'fondo taglia tasse'. L'evento si svolge presso la Sala Tevere della Regione Lazio, in via Cristoforo Colombo 212 a Roma - Ore 13- Il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti e l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato inaugurano due apparecchiature del reparto di Radioterapia dell'Ospedale San Camillo Forlanini di Roma. Intervengono alla conferenza stampa Narciso Mostarda, Direttore Generale del San Camillo Forlanini e Vittorio Donato, Direttore del Dipartimento oncologia e primario di Radioterapia. L'evento si svolge a Roma, Ospedale San Camillo, Circonvallazione Gianicolense, 87 - Ore 14:30 (segue) (Rer)