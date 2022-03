Ucraina: Fmi, da guerra e sanzioni rallentamento crescita economica globale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La guerra in Ucraina e le massicce sanzioni contro la Russia hanno innescato una contrazione del commercio globale e fatto salire nettamente i prezzi di cibo ed energia, costringendo il Fondo monetario internazionale (Fmi) a ridurre le sue previsioni per la crescita globale del prossimo mese. Lo ha affermato la direttrice dell'Fmi, Kristalina Georgieva, sottolineando che le sanzioni senza precedenti imposte alla Russia per l'invasione dell'Ucraina hanno causato una brusca contrazione dell'economia russa, considerato che quest'anno Mosca ha dovuto affrontare una "profonda recessione". La titolare dell'istituto ha detto che l'Fmi non ha alcun programma o relazioni politiche in atto con la Russia in questo momento, soprattutto dopo che il board aveva condannato apertamente l'aggressione russa a danno dell'Ucraina. (Nys)