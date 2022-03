Libia: altre due dimissioni nel governo Dabaiba

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Altri due membri del Governo libico di unità nazionale (Gun) del premier Abdulhamid Dabaiba si sono dimessi, portando a sei (tre ministri e tre sottosegretari) il numero totale delle defezioni in poche ore. Il sottosegretario al ministero dell'Edilizia. Khaled al Abdali, e il sottosegretario al ministero della Giustizia per i diritti umani, Khaled Amraj Najm, hanno infatti rassegnato le dimissioni, unendosi così al ministro di Stato per gli Sfollati e i diritti umani, nonché ministro dell'Educazione "ad interim", Ahmed Abu Khuzam, al ministro del Servizio civile Abdel Fattah Khoja, al ministro di Stato per l’Immigrazione, Jadid Maatouq, e al sottosegretario alle Finanze per gli Affari istituzionali, Ali Taboni. Una decisone, quelladi dimettersi, presa per evitare divisioni e scontri con il Governo di stabilità nazionale (Gsn), sostenuto dall’Esercito nazionale libico del generale Khalifa Haftar e dalla presidenza del Parlamento di Tobruk. Sebbene si tratti di posizioni di secondo piano, le dimissioni presentate finora potrebbero spingere altri ministri a fare un passo indietro, compromettendo così la coesione del Gun rispetto la nomina del nuovo governo. Tale sviluppo, peraltro, rafforza la valutazione che Bashagha stia attivamente manovrando per portare dalla sua parte i ministri del governo di Tripoli. Intanto anche l’Unione dei lavoratori del settore petrolifero della Libia ha annunciato in una nota il proprio appoggio al nuovo esecutivo Bashagha. Una dichiarazione, quella del sindacato, che parrebbe influenzata dal ministro del Petrolio del Gun, Mohamed Aoun, il quale ha recentemente espresso sostegno al governo di Bashagha. Da notare che Aoun ha da tempo cooptato i sindacati del petrolio e del gas nel tentativo di esercitare pressioni sul presidente della National Oil Corporation (Noc), Mustafa Sanallah, suo rivale. (Lit)