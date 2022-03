Libia: ambasciatore Usa Norland elogia Bashagha per allentamento tensioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stephanie Williams, consigliere speciale per la Libia del segretario generale delle Nazioni Unite, ha lanciato un appello “alla moderazione e alla necessità di astenersi da azioni provocatorie, a parole e con i fatti, compresa la mobilitazione delle forze”. In un messaggio su Twitter, la diplomatica statunitense ha rinnovato “l’offerta di utilizzare i buoni uffici delle Nazioni Unite per mediare e assistere i libici nel trovare una via consensuale da seguire”. (segue) (Lit)