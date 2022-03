Libia: ambasciatore Usa Norland elogia Bashagha per allentamento tensioni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Missione di sostegno delle Nazioni Unite (Unsmil) ha espresso preoccupazione per le notizie sull’accumulo di forze armate a Tripoli e dintorni. La missione ha sottolineato “l’importanza di preservare la calma e la stabilità nel Paese e invita tutte le parti ad astenersi da qualsiasi azione che possa portare a scontri armati”. Unsmil ha esortato le parti libiche a cooperare con Williams “negli sforzi in corso per trovare una via negoziale allo stallo politico attuale”. (Lit)