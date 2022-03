Cile-Giappone: ministro Esteri Tokyo regala "un pokemon" a presidente eletto Boric

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un pupazzetto della popolare serie di fumetti Pokemon. Questo il particolare regalo che il ministro degli Esteri del Giappone, Kiyoshi Odawara, ha fatto al presidente eletto del Cile, Gabriel Boric, in occasione di un incontro tenuto giovedì alla vigilia della cerimonia ufficiale di insediamento del successore di Sebastian Pinera. Non un pupazzetto qualsiasi, ad ogni modo. Si tratta infatti di Squirtle, personaggio per il quale Boric aveva pubblicamente confessato la sua preferenza in un interscambio via Twitter con un seguitore. Lo stesso Boric ha successivamente pubblicato sul suo profilo social le immagini del momento in cui il ministro giapponese gli ha fatto omaggio del particolare regale scrivendo: "Grazie ministro Odawara per questo Squirtle!".(Abu)