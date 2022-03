Cile-Ecuador: Santiago favore vola a ingresso Quito nell'Alleanza del Pacifico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra degli Esteri del Cile, Carolina Valdivia, ha affermato che il suo paese sosterrà l'Ecuador nel processo di adesione all'Alleanza del Pacifico, blocco che comprende anche Colombia, Perù e Messico. L'apertura è stata ufficializzata nel corso di un incontro con il ministro degli Esteri ecuadoriano, Juan Carlos Holguín, che si trova in Cile con il presidente Guillermo Lasso per partecipare alle cerimonie di insediamento del nuovo presidente cileno, Gabriel Boric. "Sappiamo che per il governo del presidente Lasso costituisce un obiettivo fondamentale e il Cile continuerà a sostenerlo", ha affermato il ministro. Nonostante il cambio di governo, Valdivia ha assicurato che il Cile accompagnerà l'Ecuador in questo processo. Il presidente Lasso spera che già nel 2022 l'Alleanza del Pacifico accetti il paese come membro.(Abu)