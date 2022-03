Argentina: accordo con Fmi, avviato dibattito alla Camera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Camera dei deputati dell'Argentina ha iniziato oggi il dibattito per l'approvazione del progetto di legge che ratifica l'accordo con il Fondo monetario internazionale (Fmi) per il rifinanziamento del credito da 45 miliardi di dollari concesso nel 2018. La seduta ha preso inizio nel primo pomeriggio in un clima di tensione per una manifestazione di gruppi della sinistra e di movimenti sociali che si oppongono all'accordo. Alcuni scontri tra manifestanti e polizia si sono già registrati nella piazza antistante il palazzo del Congresso con le forze dell'ordine che sono intervenute per disperdere i gruppi più violenti. Il dibattito ha preso il via con 129 deputati presenti. Tra gli assenti l'ex capogruppo della maggioranza, Maximo Kirchner, che ha pubblicamente manifestato la sua opposizione ai termini dell'accordo. (segue) (Abu)