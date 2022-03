Libia: ambasciatore Usa Norland elogia Bashagha per allentamento tensioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'ambito delle consultazioni in corso con tutte le parti libiche “ho parlato con il primo ministro designato Fathi Bashagha e l'ho lodato per la sua volontà di allentare le tensioni e cercare di risolvere l'attuale disaccordo politico attraverso negoziati, non con la forza”. Lo ha affermato l’ambasciatore statunitense in Libia Richard Norland, secondo quanto si legge in un messaggio su Twitter della rappresentanza diplomatica. “La stabilità e l'unità della Libia possono essere sostenute solo attraverso il dialogo e il rispetto del diritto alla libera circolazione in tutto il Paese", conclude il messaggio. (segue) (Lit)