Ucraina: anche Disney annuncia sospensione delle attività in Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La casa cinematografica statunitense Disney ha annunciato che "sospenderà tutte le operazioni" in Russia come risposta all'invasione dell'Ucraina da parte delle forze di Mosca. La Walt Disney Company ha divulgato l'annuncio una settimana dopo aver ritardato l'uscita nelle sale russe dei suoi ultimi film. "Dato l'assalto incessante all'Ucraina e l'escalation della crisi umanitaria, stiamo prendendo provvedimenti per mettere in pausa tutte le altre attività in Russia. Ciò include licenze di contenuti e prodotti, attività di Disney Cruise Line, riviste e tour del National Geographic, produzioni di contenuti locali e canali lineari", si legge nella relativa nota ufficiale. (Nys)