Usa-Filippine: firmato memorandum d'intesa su nucleare civile e rafforzamento relazioni

- Gli Stati Uniti e le Filippine hanno firmato un memorandum d'intesa sulla cooperazione nucleare civile strategica, che migliora “la nostra cooperazione sulla sicurezza energetica e rafforza le nostre relazioni diplomatiche ed economiche”. E’ quanto si legge in una nota del dipartimento di Stato. Il sottosegretario di Stato per il controllo degli armamenti e la sicurezza internazionale, Bonnie Jenkins, ha firmato per gli Stati Uniti, mentre Gerardo Erguiza, sottosegretario all'Energia di Manila, ha firmato per le Filippine. (segue) (Nys)