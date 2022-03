Ucraina: Zelensky, evacuate circa 40 mila persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha affermato che circa 40 mila persone sono state evacuate nella giornata di giovedì 10 marzo da diverse città ucraine. "Uno dei compiti principali per noi è stata l'organizzazione dei corridoi umanitari: Sumy, Trostyanets, Krasnopillya, Irpin, Bucha, Hostomel, Izyum. In questo giorno siamo già riusciti a evacuare quasi 40 mila persone, per dare loro sicurezza a Poltava, Kiev, Cherkasy, Zaporizhzhia, Dnipro, Lviv", ha detto Zelensky in un indirizzo video sul suo canale Telegram. (Kiu)