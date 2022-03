Colombia: Duque, inserimento fra alleati Usa riconoscimento di valori condivisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Colombia, Ivan Duque, ha ringraziato l'omologo statunitense, Joe Biden per aver scelto il suo Paese come "principale alleato in America Latina". Lo ha detto al termine del vertice tenuto oggi a Washington dopo che Biden aveva annunciato la sua volontà di dichiarare la Colombia come "paese alleato strategico al di fuori della Nato". "E' un riconoscimento dei valori e dei principi condivisi", ha aggiunto Duque, sottolineando che nell'anno in cui si celebra il bicentenario delle relazioni diplomatiche tra i due paesi queste si trovano adesso "nel momento più alto". Il presidente colombiano ha quindi evidenziato la proposta di un "accordo emisferico sulla migrazione" che verrà sottoposto ai partecipanti del prossimo summit delle Americhe che si terrà a giugno a Los Angeles.(Nys)