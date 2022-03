Eutanasia: Perego (FI), votata convintamente norma di civiltà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho votato a favore della legge sul suicidio assistito perché penso sia una norma di civiltà. Ogni essere umano ha il diritto, in straordinarie circostanze (prognosi infausta e condizione clinica irreversibile), di potere consapevolmente e coscientemente decidere di porre fine alle sue sofferenze". Così, in una nota, il vicepresidente del gruppo di Forza Italia alla Camera, Matteo Perego, secondo cui "che la vita sia un dono è tanto vero quanto lo è che ciascuno di noi sia dotato di libero arbitrio che esercita ogni istante della propria esistenza; privare della libertà di scelta una persona significa privarla di un diritto primario e fondamentale ed è da persona libera da ogni pregiudizio e preconcetto, prima che da legislatore, che ho votato convintamente questa legge". (Com)