Ucraina: La Pietra (Fd'I), crisi ha messo in luce debolezze Europa

- "Questo conflitto ha messo in luce tutte le debolezze europee. L'Europa infatti ha compreso che la guerra può essere a pochi passi da casa e che essa, in ogni caso, comporta gravi conseguenze per tutte le Nazioni". A dirlo il senatore di Fratelli d'Italia, Patrizio La Pietra, nel corso dell'incontro webinar 'Focus Ucraina, analisi e conseguenze' organizzato dal partito al Senato. La dipendenza energetica e "il conseguente rincaro spropositato delle materie prime con tutte le loro conseguenze ci deve indurre a riflettere su quelle che saranno le prospettive e le conseguenze di questo conflitto, anche e soprattutto per l'Italia", aggiunge il senatore.(Rin)