Mediterraneo: Cfa lancia gli "Stati generali per la rigenerazione dei territori"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nascita di una Task Force con l’obiettivo di sviluppare, promuovere, facilitare confronti, studi, ricerche, proposte, dando voce a esperti tecnici, giuristi, economisti ma anche a diplomatici, politici e giornalisti, al mondo imprenditoriale, sul tema del rilancio dell'area del Mediterraneo con riferimento alla rigenerazione e riqualificazione dei territori. E' l'iniziativa promossa dalla Camera forense ambientale, punto di riferimento in Italia nel settore degli studi, della formazione ed aggiornamento professionale giuridico- ambientale, in collaborazione con RemTech, Expo-Hub Tecnologico Ambientale internazionale e permanente specializzato sui temi del risanamento, rigenerazione e sviluppo sostenibile dei territori, e Assoil school realtà operante nel settore “Beni e servizi di Assorisorse" per offrire qualificazione e competenze nel settore dell’energia. Il 16, 17 e 18 giugno prossimi le date fissate per il primo appuntamento degli "Stati generali del Mediterraneo per la rigenerazione dei territori". "La Basilicata - ha sottolineato la presidente di Cfa, Cinzia Pasquale - è area centrale per le politiche ambientali del Mediterraneo, non solo da un punto di vista geografico ma anche perchè sede di importanti giacimenti Oil&Gas. Da qui l'idea di partire proprio per approfondire e proporre in maniera puntuale, con l'adeguato supporto di competenze tecniche, e con il coinvolgimento degli stakeholders, efficaci politiche energetiche ed azioni volte alla rigenerazione sostenibile dei territori". (Rin)