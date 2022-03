Ecuador: presidente Lasso critica concessione amnistia a 268 attivisti politici, "è un'ingiustizia"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Ecuador, Guillermo Lasso, ha definito un "atto di ingiustizia" la risoluzione del parlamento del suo Paese di concedere l'amnistia a 268 persone, di cui 60 perseguite per le proteste dell'ottobre 2019. Il capo dello Stato, che si trova in Cile per la cerimonia di insediamento del presidente Gabriel Boric, ha criticato anche la scelta della parola "riconciliazione" per giustificare il voto parlamentare. "Hanno dimenticato Quito in fiamme, famiglie che hanno perso il lavoro, i giornalisti attaccati, le persone violate", ha scritto il presidente su Twitter, in allusione agli scontri registrati nella capitale nel corso dei 13 giorni di manifestazioni nel 2019. Il parlamento dell'Ecuador ha concesso l'amnistia a 268 attivisti politici, ambientalisti e indigeni, in larga parte detenuti o processati a seguito delle proteste anti-governative esplose nell'ottobre del 2019. Con 99 voti a favore i parlamentari hanno condonato i processi e le sentenze a carico di leader politici come Paola Pabon, Leonidas Iza, Virgilio Hernandez e Jaime Vargas. La decisione punta a ottenere una riconciliazione politica nel paese. (Brb)