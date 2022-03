Ecuador: parlamento concede amnistia a 268 attivisti per i diritti umani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il parlamento dell'Ecuador ha concesso l'amnistia a 268 attivisti politici, ambientalisti e indigeni, in larga parte detenuti o processati a seguito delle proteste anti-governative esplose nell'ottobre del 2019. Con 99 voti a favore i parlamentari hanno condonato i processi e le sentenze a carico di leader politici come Paola Pabon, Leonidas Iza, Virgilio Hernandez e Jaime Vargas. La decisione punta a ottenere una riconciliazione politica nel paese. Il presidente della Camera, Guadalupe Llori Abarca, ha mostrato entusiasmo nel commemorare l'esito del voto in favore di "combattenti popolari, difensori dei diritti umani e della natura", ha scritto in un comunicato pubblicato su Twitter. "Questi risultati riconcilieranno il Paese, abbiamo lavorato per l'unità che il nostro Ecuador tanto aspettava. Sono molto felice che i nostri colleghi e per tutte le loro famiglie che oggi recuperino la libertà", ha affermato. Già a metà febbraio, la Commissione per le garanzie costituzionali dell'Assemblea ecuadoriana aveva approvato un rapporto sull'amnistia gli attivisti politici. La Costituzione dell'Ecuador conferisce all'Assemblea la possibilità di concedere amnistie per "reati politici", richiesta che può essere evasa in qualsiasi fase del processo penale senza necessità di un giudizio definitivo.(Brb)