Italia-Venezuela: presentata III edizione concorso Fare cinema su "arte, cucina e scienza"

- L'Ambasciata italiana in Venezuela ha presentato la terza edizione del concorso di cortometraggi "Fare Cinema", evento promosso dal ministero degli Esteri e della cooperazione internazionale, quest'anno dedicato al tema "La cultura italiana nella realtà venezuelana: arte, cucina e scienza". Il concorso, con iscrizioni accettate fino al 10 maggio, è aperto a professionisti dell'audiovisivo, studenti di cinema e altre persone con interesse nel settore, maggiori di 18 anni. L'iniziativa, che prevede anche un premio speciale ai "giovani talenti" di etologhi compresa tra i 14 e i 18 anni, gode anche del patrocinio del Consolato generale d'Italia a Caracas, l'Istituto italiano di cultura a Caracas, il Comites locale, la Italian Trade Agency (Ita), la Camera di commercio venezolano-italaina (Cavenit), la società Dante Alighieri Maracay e il Trasnochoi cultural. "Aver dedicato la terza edizione del concorso alla 'Cultura italiana nella realtà venezuelana' è una meravigliosa forma di avvicinarsi al complesso fenomeno sociale di cui sono protagonisti gli italiani insediati in Venezuela", ha detto l'ambasciatore Placido Vigo ricordando che i connazionali non erano solo "commercianti e imprenditori o professionisti", ma molti di loro anche "artigiani, persone creative con molta sensibilità e con un ampio bagaglio scientifico e culturale che ha permesso loro di entrare in simbiosi con il paese che li ha accolti". I vincitori del concorso verranno annunciati il 4 giugno. (Vec)