Scuola: ministero Istruzione, firmato decreto per aggiornamento graduatorie ad esaurimento personale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, ha firmato il decreto per l’aggiornamento delle Graduatorie ad esaurimento del personale scolastico ed educativo. Il decreto - si legge sul sito del ministero - ripercorre le disposizioni impartite in occasione dei precedenti aggiornamenti triennali delle graduatorie. Non sono pertanto previsti nuovi inserimenti, né modifiche alle tabelle di valutazione dei titoli. Le domande di permanenza, aggiornamento, reinserimento, trasferimento, conferma della riserva, e scioglimento della riserva potranno essere presentate esclusivamente attraverso l’applicazione “Istanze on Line (Polis)”, dalle ore 9.00 del 21 marzo 2022 fino alle ore 23.59 del 4 aprile 2022. Le medesime modalità telematiche sono previste per la presentazione della domanda di iscrizione nelle Graduatorie di istituto di I fascia tramite la scelta delle istituzioni scolastiche di una provincia, anche differente da quella di iscrizione nelle Graduatorie ad esaurimento, nei termini che saranno comunicati con successivo avviso e comunque in tempo utile per l’avvio dell’anno scolastico. Tutti i documenti verranno pubblicati in una sezione dedicata. (Rin)