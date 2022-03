© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- Cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario 2022 della Sezione giurisdizionale per il Lazio. La cerimonia sarà presieduta dal Presidente della Sezione giurisdizionale per il Lazio, Tommaso Miele, che svolgerà la relazione sull'attività nel 2021. Interverranno il Procuratore regionale Pio Silvestri, il Presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Roma, Antonino Galletti, e il Presidente della Sezione regionale di controllo per il Lazio, Roberto Benedetti. Presso l'Aula delle Sezioni riunite della Corte dei conti a Roma - Ore 11- "L'Italia ripudia la guerra", articolo 11 della Costituzione italiana. Con questo titolo si aprirà domani il flash mob "di pace, arte e poesia", organizzato dalle artiste Rossana e Teresa Coratella con l'obiettivo di offrire la possibilità a chiunque si senta coinvolto nella difesa della pace, non come status simbolico ma come scelta consapevole. Presso i Giardini di piazza Vittorio a Roma – Ore 11. (segue) (Rer)