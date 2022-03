Corea del Nord: Usa, testato nuovo sistema balistico intercontinentale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corea del Nord ha effettuato due lanci di missili, rispettivamente il 26 febbraio e il 4 marzo, testando per la prima volta un nuovo sistema balistico a lungo raggio intercontinentale. Lo riferisce un alto funzionario dell’amministrazione statunitense citato dalla stampa Usa. Pyongyang, per parte sua, ha fatto sapere che i lanci avevano la funzione di testare le telecamere da installare su un futuro satellite spia. Non è chiaro se i test siano stati programmati da Kim Jong-un, il leader nordcoreano, con l’obiettivo di coincidere con il momento di massima tensione dovuto alla guerra in atto in Ucraina. Gli Stati Uniti, ha detto l'alto funzionario, hanno condiviso informazioni d'intelligence in merito con gli alleati nel tentativo di aumentare la consapevolezza globale sulla questione, con l’idea di imporre nuove sanzioni contro il governo nordcoreano.(Nys)