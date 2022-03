Ucraina: Metsola, azioni di Putin e Lukashenko sono crimini di guerra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quanto il presidente russo Vladimir Putin e il presidente bielorusso Aleksandr Lukashenko stanno facendo è un crimine di guerra. Lo ha detto la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, nel suo intervento alla riunione informale dei capi di Stato e di governo a Versailles. "Ciò che Putin e Lukashenko stanno facendo in Ucraina è criminale. È un crimine di guerra. Capovolge l'ordine mondiale democratico e dobbiamo ritenere i perpetratori responsabili attraverso il tribunale penale internazionale quando sarà il momento. Sarebbe la vittoria definitiva per il popolo ucraino, per lo Stato di diritto e per il nostro stile di vita basato su regole", ha detto.(Beb)