Ucraina: Sala, da domani vademecum su accoglienza migranti sul sito del Comune di Milano - video

- "Cosa facciamo come Comune? Domani dovremmo uscire con un vademecum sul nostro sito nel quale riepiloghiamo tutto quello che stiamo facendo, e soprattutto per rivolgerci ai cittadini perché abbiamo dai cittadini tante richieste di donare, ospitare, andare lì e anche per istruire questa grande generosità dei milanesi". Lo ha dichiarato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in occasione del suo saluto ufficiale al convoglio di Progetto Arca partito questo pomeriggio da piazza della Scala e diretto a Siret, città in Romania distante un chilometro dall'Ucraina dove operatori e volontari della onlus dallo scorso 1° marzo, insieme alla Ong spagnola Remar, hanno allestito un campo di accoglienza. (Video: Agenzia Nova) (Rem)