Argentina: Accordo con Fmi, avviato dibattito alla Camera (3)

- Al contrario, l'opposizione pur ravvisando numerose critiche all'accordo con lo staff del Fmi, ha garantito il suo sostegno "per scongiurare il default". Il ministro dell'Economia dell'Argentina, Martin Guzman, ha dichiarato da parte sua che l'alternativa alla ratifica da parte del parlamento dell'accordo con il Fondo monetario internazionale (Fmi) per il rifinanziamento del credito di 45 miliardi è "l'incertezza". Lo ha detto lunedì di fronte alla Commissione finanze della Camera dei deputati dove aveva preso il via il dibattito per la ratifica dell'intesa con l'istituzione multilaterale guidata da Kristalina Georgieva. "L'approvazione stabilisce un percorso transitabile al quale si contrappone uno scenario di incertezza", ha dichiarato Guzman. Secondo il ministro l'accordo, che permetterà all'Argentina di ottenere una moratoria iniziale di quattro anni e mezzo e di spalmare il debito su dieci anni a partire dal 2026, rappresenta "un punto di partenza per la soluzione di un problema grave per lo sviluppo del Paese". (segue) (Abu)