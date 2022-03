Argentina: Accordo con Fmi, avviato dibattito alla Camera (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le parole del ministro sono state sostenute da quelle del capo di Gabinetto, Juan Manzur, che ha sottolineato anche l'importanza dell'approvazione della legge in tempi celeri a fronte di una scadenza del debito per 2,8 miliardi di dollari già il 22 marzo. "E' importante dare al dibattito di questa legge tutta la celerità possibile", ha detto Manzur. Il capo di Gabinetto ha ricordato che il Paese "non ha i fondi necessari per fare fronte alle scadenze del 2022 e del 2023" previste dal programma di tipo Stand By accordato nel 2018 dal governo dell'ex presidente Mauricio Macri. "E' il miglior accordo possibile", ha aggiunto Manzur, ricordando che l'intesa raggiunta "permette di evitare politiche di tagli e riforme che attacchino i diritti del lavoro e delle pensioni" consentendo "un'espansione moderata della spesa". (segue) (Abu)